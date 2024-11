Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Weimar (ots)

Ein 71-jähriger Weimarer verletzte sich am späten Donnerstagnachmittag, als er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Er befuhr die Friedrich-Ebert- Straße stadteinwärts. Noch vor der Ampelkreuzung Am Kirschberg überschlug sich der Mann aus bisher unbekannter Ursache. Auch dahinterfahrende Zeugen konnten keine Ursache für den Sturz benennen. Der Radfahrer erlitt massive Schürfwunden am Kopf und an den Händen. Er wurde ins Klinikum gebracht. Am Fahrrad selbst entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

