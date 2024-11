Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Apolda (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei in Apolda ein Einbruch in der Kleingartenanlage "Grüne Aue" in Apolda gemeldet. Das Fenster und der Rahmen des Gartenhauses, sowie das Mauerwerk des Geräteschuppens wurden erheblich beschädigt. Nach den ersten Angaben wurde ein Rasenmäher, inklusive 2er Akkus und Ladegerät geklaut. Ebenso ein Mauerkübel und diverses Kleinwerkzeug. Die Unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagnachmitttag bis Mittwochmorgen unerlaubt Zutritt. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

