Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stationäre Verkehrskontrolle

Oberreißen (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2024, wurde in Oberreißen eine stationäre Verkehrskontrolle durch die Polizei Apolda durchgeführt. In der Zeit von 21:15 Uhr - 24:00 Uhr wurden 7 Mängel festgestellt, vornehmlich Mängel an der Beleuchtungseinrichtung. Unter anderem wurde aber auch ein 24-Jähriger Ford Focus Fahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

