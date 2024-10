Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklautes Fahrrad und Betäubungsmittel festgestellt

Weimar (ots)

Am späten Mittwochnachmittag stellten die Beamten im Rahmen der Streife in der Straße "An der Klinge" einen 30-jährigen, polizeibekannten Mann mit einem Mountainbike fest. Nach Überprüfung des Fahrrads stellte sich heraus, dass dieses gestohlen wurde. In Begleitung des Mannes waren drei weitere Männer (27, 29, 39 Jahre), wobei der Erstgenannte ein Einhandmesser mit sich führte. Die beiden anderen waren im Besitz von geringen Mengen Betäubungsmitteln, u.a. Methamphetamin. Das Fahrrad, das Messer sowie die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

