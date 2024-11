LPI-J: Kradfahrerin von der Fahrbahn abgekommen

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag geriet in Gaberndorf ein Pkw Audi in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die ersten Erkenntnisse vor Ort lassen den Schluss zu, dass es sich hier um vorsätzliche Brandstiftung handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

