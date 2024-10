POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung im Straßenverkehr

Augsburg (ots) - Mering - Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kapellenberg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Nachgang des Brandes kam es zur Verpuffung in der Wohnung. Der Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Eine Bewohnerin hatte temporär gesundheitliche ...

