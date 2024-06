Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger brechen in Fahrzeuge ein

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag machten sich in zwei Fällen Diebe an Fahrzeugen zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In Enkenbach-Alsenborn stand ein Opel Corsa von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in der Straße "Am Mühlberg". Laut der 29-jährigen Besitzerin des Wagens haben sich Unbekannte im Inneren des Opels bedient. Unter anderem wurde eine Funkfernbedienung für ein elektrisches Tor gestohlen. So wie die Frau der Polizei mitteilte, habe ein Anwohner gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört. Die Polizei geht davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt ein Seitenfenster des Wagens eingeschlagen wurde.

Einen ähnlichen Fall meldete ein 61-jähriger Mann aus der Kanalstraße in Kaiserslautern. Hier stand der betroffene Wagen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 8:30 Uhr, ebenfalls am Straßenrand. Als der Besitzer an sein Auto kam, bemerkte er, dass die Fahrertür einen Spalt offenstand. Der Innenraum des Autos war durchwühlt und das Handschuhfach aufgebrochen. Als Beute nahmen die Langfinger unter anderem Werkzeuge an sich.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

