POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kurioser Einsatz für die Polizei in Brake

Delmenhorst (ots)

Zu einem kuriosen Einsatz in Brake kam es am Freitag, 06. Dezember 2024 in den Abendstunden. Ein 51-Jähriger Braker wählte gegen 19:00 Uhr den Notruf, nachdem eine ihm unbekannte Person mit einem Gegenstand an Fenster seines Wohnhauses geklopft und sich anschließend auf dem Grundstück des Anrufers versteckt hatte. Im Glauben, dass ein Überfall auf ihn bevorstehen könnte, wandte er sich hilfesuchend an die Polizei. Noch während des Notrufes konnte erneut lautes Klopfen an einer Scheibe wahrgenommen werden. Die Adresse wurde mit mehreren Streifenwagen angefahren. Hier stießen die Beamten neben dem Anrufer auf eine weitere Person, die zur allgemeinen Verwunderung eine rote Salatschüssel auf dem Kopf und eine Gehhilfe in der Hand trug. Bei der 82-Jährigen Verursacherin, die ebenfalls aus Brake stammt, handelte es sich um eine Bekannte des Anrufers, die den Nikolaustag für einen Überraschungsbesuch nutzen wollte. Mangels passender Utensilien hatte diese sich mittels der Salatschüssel als Nikolaus verkleiden und dem Anrufer eine Freude machen wollen. Sie hatte sich dann mittels Klopfen mit ihrer Gehhilfe Einlass verschaffen wollen. Die beiden Personen konnten zusammengeführt und Entwarnung gegeben werden. Die Verursacherin sagte zu, im Folgejahr ein weniger missverständliches Vorgehen wählen zu wollen.

