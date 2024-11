Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Festfahrung eines Tankmotorschiffes

64589 Stockstadt am Rhein (ots)

Am 15.11.24, gegen 00:15 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei Wiesbaden über ein Tankmotorschiff informiert, welches sich auf dem Rhein, Höhe Ortslage Stockstadt am Rhein, auf einer Sandbank am rechtsrheinischen Fahrwasser festgefahren hatte. Ein eigenständiges Freifahren gelang dem Tankmotorschiff, welches sich in Folge von Unachtsamkeit auf der Sandbank befand, nicht. Erst am Nachmittag des 15.11.24 konnte das Tankmotorschiff durch Hilfe weiterer Schiffe freigezogen werden. Zu Personen- oder Sachschaden kam es dabei nicht.

