Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Tankmotorschiff beschädigt Schleuse

Frankfurt (ots)

Am Freitag, 08.11.2024, gegen 05:50 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Schleuse Eddersheim, Main-km 15,600. Ein Tankmotorschiff befuhr die Bundeswasserstraße Main leer zu Tal und beabsichtigte in die Nordkammer der Schleuse Eddersheim einzufahren. Dabei stieß es gegen den Schleusensteg des Mittelhauptes. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Hauptmaschine des Tankmotorschiffes bei einer zu abrupten Umschaltung vom Voraus- in den Rückwärtslauf ausfiel. Am Schleusentor entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, so dass die Nordkammer voraussichtlich bis zur 47. KW außer Betrieb genommen wurde. Das Tankmotorschiff blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell