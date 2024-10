LPI-J: Unbekannter versucht Zigarettenautomaten zu sprengen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Im Zeitraum vom 28.September 2024 bis zum vergangenen Montag wurde von einem Grundstück in der Friedenssiedlung ein Pkw entwendet. Es handelte sich um einen Toyota im Wert von circa 35.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Bislang liegen keine Erkenntnisse zum Standort des Pkw vor. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

