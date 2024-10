Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger verursachte Schaden an zwei Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Camburg: Ein Unfallspektakel ereignete sich am Montagnachmittag auf dem Schießplatz, einem Parkplatz vor einem Einkaufsmarkt, in Camburg. Ein bislang Unbekannter prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw. Dieser rollte darauffolgend los und kollidierte nach etwa 20 Metern mit einem weiteren parkenden Auto. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 zu kontaktieren. Die Dienstelle ist auch unter der E-Mail pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de erreichbar. Bitte für eine Zuordnung des Falles das Aktenzeichen 0254664/2024 mit angeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell