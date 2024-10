LPI-J: Vor der Polizei geflüchtet

Weimar (ots) - Gestern wurde die Arglosigkeit eines Bauarbeiters in der Fuldaer Straße ausgenutzt. Der Mann deponierte während er seiner Arbeit nachging seinen Rucksack in einem Baucontainer. Leichtsinnigerweise wurde vergessen diesen zu verschließen, so dass sich eine unbekannte Person hineinbegab, den Rucksack des Arbeiters entwendete und im Anschluss unerkannt flüchtete. In Summe beläuft sich der Wert des Beutegutes auf mehrere hundert Euro plus dem Aufwand zur ...

