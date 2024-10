Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung

Weimar (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung gab es am gestrigen Montagvormittag in Weimar Nord zwischen einem 28-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau. Aus noch nicht bekanntem Grund mischte sich in diesen Disput eine weitere Frau ein. Ab diesem Punkt war der Mann außen vor und die Frauen setzten den Streit fort. Letztlich gipfelte das Ganze darin, dass diese Frau der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Verletzungen mussten ärztlich versorgt werden; die Schlägerin verschwand noch vor Eintreffen der Polizei. Die Hintergründe zu der Attacke liegen noch im Dunkeln.

