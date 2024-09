Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Rucksack aus Pkw entwendet

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;

Tatzeit: 02.09.2024, 16.00 Uhr;

Nur einen gefühlten Augenblick lang hatte ein Auto am Montag gegen 16.00 Uhr unverschlossen vor dem Alten Rathaus an der Hauptstraße in Schöppingen gestanden. Den unbekannten Dieben reichte das: Sie entwendeten einen Rucksack samt Portemonnaie aus dem Wagen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert erneut, das Fahrzeug beim Verlassen stets zu verschließen und keine Wertsachen darin zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell