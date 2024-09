POL-BOR: Rhede - Telefonbetrug: Überweisung rechtzeitig verhindert

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Spinnereistraße; Unfallzeit: 03.09.2024, zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr; Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich am Dienstag ein Unbekannter in Gronau. Zurück blieb ein beschädigter roter Nissan. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Spinnereistraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige ...

mehr