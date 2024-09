Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer muss bremsen und stürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 03.09.2024, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 41-Jährige durchfuhr gegen 16.00 Uhr mit ihrem Wagen den Kreisverkehr Heidener Straße / Wilbecke. Als die Borkenerin in die Heidener Straße Richtung Nordring abbog, querte gerade ein 60-Jähriger auf dem bevorrechtigten Radweg die Einmündung. Der Borkener bremste stark ab und konnte eine Kollision vermeiden, stürzte jedoch auf die Fahrbahn. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell