Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Pkw

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Wibbeltstraße;

Tatzeit: zwischen 02.09.2024, 23.00 Uhr, und 03.09.2024, 08.00 Uhr;

Eine Geldbörse haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn aus einem geparkten Wagen gestohlen. Die Täter hatten eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und waren so ins Innere des Fahrzeugs gelangt. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Wibbeltstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell