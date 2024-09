Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrerin Kreisverkehr von Pkw erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Kreisverkehr Gildehauser Damm / Engbrinkkamp / Schillerstraße;

Unfallzeit: 03.09.2024, 08.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Dienstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 49-jährige Autofahrerin war gegen 08.20 Uhr auf dem Gildehauser Damm in Richtung des Ortsteils Epe unterwegs. Als die Frau in den Kreisverkehr mit dem Engbrinkkamp und der Schillerstraße einfuhr, übersah sie den Jugendlichen: Der 14-Jährige hatte sich bereits im Kreisverkehr befunden. Das Auto erfasste das Fahrrad, wodurch der Jugendliche stürzte. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell