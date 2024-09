Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecs kollidieren auf Radweg

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Kreisstraße 24;

Unfallzeit: 02.09.2024, 22.00 Uhr;

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagabend in Vreden. Ein 53-Jähriger aus Vreden war mit seinem Pedelec gegen 22.00 Uhr auf dem in beide Richtungen zugelassenen Radweg der Kreisstraße 24 in der Bauerschaft Großemast in Richtung Vreden unterwegs. Dabei kam es im Begegnungsverkehr zur Kollision mit dem Pedelec eines entgegenkommenden 41-jährigen Ahausers. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei ihm Anzeichen für einen Alkoholkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest deutete bei dem Leichtverletzten auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann später in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell