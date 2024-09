Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit Rad gegen geparktes Auto gefahren

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Riete;

Unfallzeit: 02.09.2024, zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr;

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Montag in Gescher nach einem Unfall. Zurück blieb ein beschädigter weißer VW - dieser hatte zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr an der Straße Riete gestanden. Die Spuren deuten darauf hin, dass jemand mit einem Fahrrad gegen die Heckseite des Autos geprallt ist. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell