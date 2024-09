POL-BOR: Reken - Vandalismus an Pkw

Legden (ots) - Tatort: Legden, Lindert; Tatzeit: 01.09.2024, 02.55 Uhr; Werkzeug und Angelzubehör haben Unbekannte in Legden aus dem Nebengebäude eines Wohnhauses gestohlen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag auf einem Grundstück an der Straße Lindert. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

