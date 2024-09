POL-BOR: Ahaus - vermisste Person

Reken (ots) - Tatort: Reken, Maria-Veen, Heideweg; Tatzeit: zwischen 31.08.2024, 20.30 Uhr, und 01.09.2024, 10.00 Uhr; Mutwillig haben Unbekannte am Wochenende im Rekener Ortsteil Maria-Veen zwei geparkte Autos beschädigt. Im ersten Fall stiegen sie auf das Dach eines Autos, im zweiten Fall beschädigten sie einen Seitenspiegel. Zu den Taten kam es am Heideweg. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

