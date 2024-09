Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vandalismus an abgestelltem Auto

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Stationsweg;

Tatzeit: zwischen 28.08.2024, 18.00 Uhr, und 29.08.2024, 12.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in Gescher ein geparktes Fahrzeug. Der Wagen hatte am Stationsweg gestanden, als der Täter nach ersten Erkenntnissen auf die Fahrerseite schlug. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell