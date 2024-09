Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Von der Straße abgekommen und schwer verletzt

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße;

Unfallzeit: 03.09.2024, 21.10 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Kradfahrer am Dienstag in Raesfeld-Erle bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Raesfelder war gegen 21.10 Uhr auf der Dorstener Straße (B 224) außerorts in Richtung Raesfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er mehrere vor ihm fahrende Autos. Weil ein Fahrzeug entgegenkam, brach der Kradfahrer den Vorgang ab und scherte nach rechts zwischen zwei Pkw ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Raesfelder kam von der Straße ab, geriet auf den Grünstreifen und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell