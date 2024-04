Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia) In der Zeit von Dienstag, den 16.04.2024, 15:30 Uhr bis Donnerstag, den 18.04.2024, 12:00 Uhr kam es in der Berliner Straße, Ecke Kampstraße in Banteln zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte dort ein Lkw beim Überfahren oder Rangieren den Asphalt des Gehweges und eine Grundstücksbegrenzung eines Eckgrundstückes. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

