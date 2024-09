Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Im Zeitraum vom 25.09.2024 bis zum vergangenen Sonntag kam es in der Jenaischen Straße, am dortigen Waldparkplatz, zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug. Ein nun von der Polizei gesuchter Pkw-Fahrer beschädigte bei einem Ein- oder Ausparkmanöver den abgestellten Opel und flüchtete. Die 56-Jährige Eigentümerin des Opels stellte bei der Rückkehr zum Pkw am Sonntagmittag einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest und informierte die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0361 5743-56100 oder per E-Mail unter pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Damit die Polizistin oder der Polizist den Hinweis sofort zuordnen kann, wird um Angabe der Vorgangsnummer 0253796/2024 gebeten.

