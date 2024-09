Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzungen am Wochenende - 32-Jähriger in Haft

Schwerin (ots)

Die Polizei kam am zurückliegenden Wochenende mehrfach wegen körperlichen Auseinandersetzungen in der Schweriner Altstadt zum Einsatz. Ein 32-Jähriger Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Zunächst kam es Freitagabend in der Helenenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei tunesischen Männern im Alter von 28 und 32 Jahren. Hierbei soll der 32-jährige Tunesier Reizstoff versprüht haben, wodurch zwei 21- und 26-jährige Passantinnen (deutsche Staatsangehörige) Reizungen ihrer Augen erlitten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Polizisten nach bisherigen Erkenntnissen Marihuana und Kokain fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin am 31.08.2024 Haftbefehl gegen den 32-jährigen Beschuldigten erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.

In der folgenden Nacht soll es auf dem Markt gegen 02:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, ca. 15 Personen seien daran beteiligt gewesen. Zwischen zwei Personen sei der Streit dann in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Noch bevor die Polizei den Markt erreichte, entfernten sich die beteiligten Personen und sind bisher unbekannt.

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr sei es dann zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 26-jähriger Marokkaner habe eine Glasflasche nach einem 26-jährigen israelischen Staatsangehörigen geworfen, der daraufhin eine Platzwunde am Kopf erlitten habe. Mit seinem Aufenthalt auf dem Marienplatz missachtete der Marokkaner einen bestehenden Platzverweis der Polizei, woraufhin er für einige Stunden in Gewahrsam genommen wurde.

Die Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten dauern weiterhin an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bei der Polizei zu melden.

