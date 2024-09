Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte sprühen verfassungsfeindliche Symbole - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots)

Nachdem am zurückliegenden Wochenende in Boltenhagen sowie in Klütz verfassungsfeindliche Graffitis gesprüht wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum 31. August besprühten unbekannte Täter den Radweg, der von Klütz nach Boltenhagen führt, kurz hinter dem dortigen Kreisverkehr mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Schmierereien wurden in einer Größe von etwa 130 x 200 cm auf den Radweg aufgetragen.

Bereits in der darauffolgenden Nacht besprühten Unbekannte einen Discounter in der Ortschaft Boltenhagen mit einem verfassungsfeindlichen Graffiti in einer Größe von 130 x 230 cm.

Die Beseitigung der Schmierereien wurde umgehend veranlasst. Der verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

