Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufgefundene Gegenstände am Reriker Strand sorgen für Polizeieinsatz - Polizei prüft Unglücksfall und sucht Eigentümer der Bekleidungsgegenstände

Güstrow/ Rerik (ots)

Am gestrigen Abend meldete sich gegen 20:10 Uhr ein Hinweisgeber bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass er am Strandaufgang Teufelsschlucht in Rerik persönliche Gegenstände aufgefunden hat, die keiner Person vor Ort zuzuordnen sind und bereits seit zwei Stunden dort liegen.

Da im Zuge der Ermittlungen auch ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, fanden im Anschluss umfangreiche Suchmaßnahmen statt. Zum einen kam der Polizeihubschrauber mittels Wärmebildtechnik zum Einsatz und suchte im Dünen-, Ufer- und Küstenbereich nach der Person. Auch ein Fährtenspürhund kam am gleichen Abend zum Einsatz. Alle Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Ergebnis bzw. Auffinden einer zu den Gegenständen gehörigen Person. Am heutigen Tag wird erneut eine Absuche durch den Polizeihubschrauber in dem Areal erfolgen. Da derzeit keine Vermisstenmeldung bei der Polizei vorliegt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gegenstände schlichtweg am Strand liegen gelassen bzw. vergessen wurden.

Bei den Gegenständen handelt es sich um ein blaues Handtuch, ein blaues Trägertop von Mexx (Gr.M), ein Paar Sandalen (Gr. 38), ein Paar Socken, eine schwarze Hose (Mc Kinley) sowie ein rotes Brillenetui von Fielmann. Die Polizei sucht nun den Eigentümer bzw. die Eigentümerin der Gegenstände. Wer hat diese Gegenstände am dortigen Strandaufgang liegengelassen oder kennt die Person, der sie gehören?

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

