LPI-J: Berauschte Fahrt beendet

Jena (ots) - Die Nacht zum vergangenen Sonntag nutzte ein bislang unbekannter Dieb, um ein Fahrrad zu stehlen. Der Eigentümer stellte sein circa 1.000 Euro teure Gefährt vor ein Wohnhaus in der Fritz-Ritter Straße ab und sicherte es mit einem Gliederschloss an einem Fahrradständer. Der Täter durchtrennte das Schloss und flüchtete mit dem hochwertigen Beutegut. Markant an dem orangefarbenen Mountainbike der Marke "Cube" waren zwei am Lenker befestigte Rückspiegel. Die ...

mehr