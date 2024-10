Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand bei der Rückkehr nach Hause

Jena (ots)

Als ein Mann in Jena-Ost am Montagabend in seine Wohnung zurückkehrte, war schnelles Handeln gefragt. Im Flurbereich seiner Wohnung schmorte ein Schuhschrank, den er sofort zur Seite schob. Dadurch fing eine Jacke im Flur Feuer. Sein Nachbar aus dem Mehrfamilienhaus kam zur Hilfe. Beide konnten rechtzeitig das Feuer löschen und damit Schlimmeres verhindern. Durch die Löscharbeiten hatte sich der Wohnungsinhaber leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Die Polizei kam zum Einsatz und untersuchte den Tatort. Da die Ausbruchsursache bisher nicht klar ist, erfolgen weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei.

