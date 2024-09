FW-DO: Unfall in Lütgendortmund- Person mit Bein unter Bagger eingeklemmt

Dortmund (ots) - Die Feuerwehr Dortmund wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht auf ein Klinikgelände an der Marsbruchstraße alarmiert. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und durch die Mitarbeitenden wurde auf einer Station Brandgeruch gemeldet. Aufgrund der Besonderheit der Klinik wurde umgehend ein sogenannter "Objektalarm" ausgelöst und eine Vielzahl an Feuerwehr- und ...

mehr