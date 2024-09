Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Großes Kräfteaufgebot vor Aplerbecker Klinikkomplex

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht auf ein Klinikgelände an der Marsbruchstraße alarmiert. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst und durch die Mitarbeitenden wurde auf einer Station Brandgeruch gemeldet. Aufgrund der Besonderheit der Klinik wurde umgehend ein sogenannter "Objektalarm" ausgelöst und eine Vielzahl an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften zur Einsatzstelle entsandt. Die ersteintreffenden Einheiten der Feuerwehr erkundeten sofort das Gebäude und kontrollierten alle Geschossebenen, während parallel dazu eine Sammelstelle für Patienten und Betroffene vorbereitet wurde. Eine Räumung des Gebäudes war zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig. Letztendlich konnte außerhalb des Gebäudes im Raucherbereich ein glimmender Gegenstand als Ursache des Rauchgeruchs festgestellt werden. Eine Gefahr bestand nicht und die Kräfte konnten zu ihren Standorten zurückkehren. Am Einsatz beteiligt waren mehr als 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr, sowie des Rettungsdienstes.

