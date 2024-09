Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gasausströmung in Dortmund-Hörde - Zwei Bauarbeiter bewusstlos in Baugrube

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Gegen 16:00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in die Rathenaustraße im Ortsteil Hörde alarmiert. Dort war bei Reparaturarbeiten an einer Gasleitung Erdgas aus der Leitung ausgetreten. Zwei Mitarbeiter der DoNetz waren bewusstlos in der Baugrube. Durch ihre Kollegen wurden sie dort heraus geholt und in Sicherheit gebracht. Der alarmierte Rettungsdienst behandelte umgehend beide und konnte sie im späteren Verlauf bei Bewusstsein zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser transportieren. Die Feuerwehr sperrte den Bereich an der Rathenaustraße ab und evakuierte einen angrenzenden Supermarkt. Da die Gasleitung nicht abgeschiebert werden konnte, wurden weitere Mitarbeiter der DoNetz hinzugerufen, die die Leitung reparieren. Da immer weiter Gas ausströmte, wurden Anwohner angehalten, Fenster und Türen zuschließen. Sowohl über Radio, als auch über die Warnapps NINA und KATWARN wurde eine Warnung ausgesprochen. Initial war die Feuerwehr mit zwei Löschzügen, sowie der Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr vor Ort. Da sich die Einsatzstelle als statisch erwiesen Hat, konnte die Einsatzstelle personell von Seiten der Feuerwehr reduziert werden. Derzeit laufen die Arbeiten noch und ein Ende der Einsatzstelle kann zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell