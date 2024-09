Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mann wird von U-Bahn an der Haltestelle Stadtgarten erfasst

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst am 05.09.24 zu einer verletzten Person nach einem Unfall mit einer U-Bahn alarmiert. Zunächst war unklar, ob sich die Person an der Haltestelle Kampstraße oder Stadtgarten befand. Nach zügiger Erkundung an der Kampstraße war klar, dass die Einsatzstelle an der Haltestelle Stadtgarten war. Die schwerverletze Person lag im Gleisbett, wurde mit Unterstützung der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Ein Rettungshubschrauber, der frühzeitig mitalarmiert wurde, landete auf der Kreuzung Westentor, welche dafür gesperrt werden musste. Dieser musste jedoch nicht eingesetzt werden. Während der Rettungsmaßnahmen war der Fahrbetrieb eingestellt. Die U-Bahn, die den Mann erfasste, stand bereits an der Haltestelle Kampstraße. Fahrgäste und Mitarbeiter von DSW21, die den Unfall gesehen haben wurden jeweils an den zwei Haltestellen von Notfallseelsorgern und Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Für die Untersuchung des Unfalls durch die Polizei wurde der Bahnbetrieb ebenfalls eingestellt. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und 6 (Scharnhorst), der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und Hubschrauber, sowie die Notfallseelsorge an beiden Haltestellen im Einsatz tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell