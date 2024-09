Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (14.09.2024 gegen 09:55 Uhr) kam es auf der Lockfinker Straße in Höhe der Einmündung zur Straße Klausen zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Ein 45-jährige Remscheiderin fuhr mit ihrem Hyundai i10 auf der Lockfinker Straße in Richtung Klausener Straße. Als sie nach links in die Straße Klausen einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Radfahrer. Dieser fuhr nach bisherigen Erkenntnissen hinter dem Hyundai und versuchte den Pkw während des Abbiegevorgangs zu überholen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell