POL-W: W/SG Vermisstensuche - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (12.09.2024, 14:45 Uhr) erlitt ein Mann in Barmen eine schwere Verletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte ein bislang Unbekannter am Alter Markt dem 21-Jährigen eine stark blutende Verletzung am Nacken zu. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zurzeit nicht. Mutmaßlich ...

