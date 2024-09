POL-HPE: Gütermotorschiff mit Maschinenausfall treibt gegen Mainufer

Rüdesheim (ots) - Aufgrund einer Leckage am Boden des Heckbereiches, sank ein Amphicar in Höhe Rhein-km 516,6 unmittelbar am rechten Ufer, nachdem es kurz zuvor an der Hattenheimer Bootsrampe zu Tal in den Rhein fuhr. Das Fahrzeug wurde durch eine ortsansässige Firma ausgekrant. Beide Insassen blieben unverletzt. Betriebsstoffe liefen keine aus. Rückfragen bitte an: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz Wiesbadener ...

