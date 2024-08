Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger verursacht Unfall beim rückwärts Ausparken

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag fuhr ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Händelstraße und stieß dabei gegen einen BMW. Ein 34-jährige BMW-Fahrer, der auf der Händelstraße in Richtung Viernheimer Straße unterwegs war, konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern, sodass an beiden Autos ein erheblicher Sachschaden entstand. Die Höhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeot blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Abschleppmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

