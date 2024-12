Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch drang zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr ein Einbrecher gewaltsam in den Keller eines Wohnhauses Am Hang ein. Womöglich wurde der Eindringling gestört und flüchtete wahrscheinlich ohne Diebesgut. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen oder Personen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposen Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die K 1849 in Richtung Bittenfeld. Er wollte in einen Feldweg abbiegen und kündigte dies mittels ausgestrecktem Arm an. In diesem Moment fuhr ein weißer Kleintransporter mit ungarischem Kennzeichen an ihm vorbei und streifte ihn. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Weitere Hinweise auf den Transporter nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

