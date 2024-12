POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr Am Mittwoch wollte um kurz vor 15 Uhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin in der Schmiedstraße an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 8500 Euro. Aalen-Oberalfingen: Auffahrunfall An der Einmündung der L1029 in die B29 ereignete sich am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ein Unfall, bei dem rund 8000 Euro ...

