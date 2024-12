Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch wollte um kurz vor 15 Uhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin in der Schmiedstraße an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 8500 Euro.

Aalen-Oberalfingen: Auffahrunfall

An der Einmündung der L1029 in die B29 ereignete sich am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ein Unfall, bei dem rund 8000 Euro Schaden entstand. Eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte beim Linksabbiegen zu spät, dass eine vor ihr befindliche 46-jährige Mercedes-Fahrerin anhielt, sodass sie auffuhr.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Unfall beim Abbiegen

Rund 10.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Mittwochmittag in Hohenstadt ereignete. Eine 24-jährige Ford-Fahrerin bog gegen 12.40 Uhr von der L1080 kommend nach rechts in die Josefsgasse ab. Dabei war sie wohl zu flott unterwegs, sodass sie während des Abbiegevorgangs zu weit nach links geriet und einen Dacia touchierte, dessen 34-jährige Fahrerin vor der Einmündung angehalten hatte.

