Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.11.2024 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung, versuchter Einbruch/Rollerdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In der Reichensächser Straße in Eschwege haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus offenbar mutwillig eine Wohnungstür im 1. OG beschädigt und so einen Schaden von 3000 Euro angerichtet. Die Hauseigentümerin stellte den Schaden am Mittwoch um 10.30 Uhr fest und meldete den Vorfall anschließend der Eschweger Polizei. Die Beamten haben daraufhin Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und versuchten Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Außerdem zeigten Bewohner des Hauses den Diebstahl eines City-Rollers (nicht motorisiert) im Wert von knapp 90 Euro an, der zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr aus dem Treppenhaus im Erdgeschoss des gleichen Gebäudes geklaut wurde. Hinweise in den beiden Fällen unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw-Anhänger geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Rommerode einen Pkw-Anhänger des Herstellers Westfalia im Wert von 150 Euro geklaut. Die Täter haben dazu an dem Hänger die Sicherungsvorrichtung gewaltsam aufgebogen, so dass ein Abtransport mittels an eines Zugfahrzeugs möglich war. Der Anhänger war im Tatzeitraum in der Straße "An der Mühle" (K 42) nahe eines Wiesengrundstücks abgestellt und mit dem Kennzeichen ESW-EK 75 versehen. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 07.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell