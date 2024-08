Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfääe

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 02.08.2024 kam es an der Kreuzung Am Bahnhof/An der Hasel in kürzester Zeit zu mehreren Unfällen. Um 12.00 Uhr missachtete eine 40jährige Opelfahrerin aus Suhl die Vorfahrt einer 18jährigen Zella-Mehliserin, welche den Autobahnzubringer in Richtung Würzburger Straße mit ihrem VW befuhr. Der Gesamtschaden bei diesem Unfall beträgt ca. 12000 Euro, wobei der Pkw Opel abgeschleppt werden musste. Um 12.20 Uhr ereignete sich ein weiterer Vorfahrtsunfall, wobei eine 62jährige Opelfahrerin aus Suhl nach links in Richtung Sehmar abbiegen möchte. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt des von der Würzburger Straße kommenden 60jährigen Skodafahrers aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen nicht und es kommt zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beträgt hierbei ca. 4000 Euro.

