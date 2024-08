LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Bad Salzungen (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter mit Anhänger und einem Motorradfahrer ereignete sich am 03.08.2024 gegen 10:30 Uhr zwischen Langenfeld und Urnshausen auf der B 285. Der Motorradfahrer, welcher in Richtung Langenfeld fuhr, kam in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem hinteren Teil des Anhängers am Transporter. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer am linken Fuß verletzt. Ebenfalls am 03.08.2024 ereignete sich ein ...

