Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Motorradfahrer gefährdet Straßenverkehr

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein 18-jähriger Motorradfahrer fiel am Samstag, 25.05.2024, durch seine aggressive und provokante Fahrweise auf der Engersche Straße auf. Autofahrer folgten ihm und alarmierten die Polizei.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr die Engersche Straße mit seiner Yamaha YZF-R125 in Richtung Vilsendorfer Straße. Im Bereich der Talbrückenstraße fuhr er in Schlangenlinien, in Höhe Am Obersee nutzte er dann den Rad- und Gehweg, um Fahrzeuge zu überholen. Wegen eines Hindernisses wechselte er sehr knapp vor einem Pkw zurück auf die Fahrbahn. Durch eine Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß jedoch verhindern. Als er den 18-Jährigen vor drei Rotlicht zeigenden Ampeln zur Rede stellen wollte, fuhr dieser jedes Mal über rot. Zudem beleidigte er den Autofahrer.

Ein weiterer Autofahrer teilte mit, dass der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge von hinten bedrängt und an Stellen überholt hätte, an denen das Überholen nicht erlaubt gewesen sei.

Er muss sich nun für sein verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten und wegen Beleidigung verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell