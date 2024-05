POL-BI: Dieb nutzt Wohnungsschlüssel

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Dornberg - Eine Bielefelderin überwies am Sonntag, 26.05.2024, Geld an einen Betrüger, der sich über einen Messenger-Dienst als ihre Tochter ausgab. Gegen 11:00 Uhr erhielt die 65-Jährige eine Nachricht einer unbekannten Nummer. In dem Text behauptete der Betrüger, ihre Tochter zu sein und dringend Geld für ein neues Handy und ...

mehr