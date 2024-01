Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einer Doppelhaushälfte - Bewohner retten sich ins Freie

Essen-Haarzopf, Henningweg, 19.01.2024, 03:17 Uhr (ots)

Heute Nacht, am 19.01.2024 um 03:17 Uhr, meldeten die Bewohner einer Doppelhaushälfte am Henningweg in Essen-Haarzopf der Feuerwehr, dass bei ihnen ein Brand ausgebrochen war. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Essen wurden umgehend Einsatzkräfte verschiedener Feuerwachen zu der gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Als die ersten Fahrzeuge eintrafen, befanden sich die Eigentümer des betroffenen Objektes bereits auf der Straße vor ihrem Haus. Die erste Erkundung ergab, dass es im Schlafzimmer zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen war, der sich in die angrenzenden Räume auszuweiten drohte. Sofort wurden durch die Einsatzleitung mehrere Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Hauseigentümer wurden vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht und betreut, mussten glücklicherweise aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach rund einer Stunde war das Feuer durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und es konnte mit den notwendigen Nachlöscharbeiten begonnen werden. Zur Entrauchung des verqualmten Hauses wurden Hochleistungslüfter eingesetzt. Im Verlauf des Einsatzes wurde an dem Gebäude durch das zuständige Energieversorgungsunternehmen die Stromversorgung abgestellt.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Eigentümer der beschädigten Doppelhaushälfte sind anderweitig privat untergekommen.

Die Polizei Essen hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Margarethenhöhe sowie einem Rettungswagen für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (CS)

