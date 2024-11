Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:10 Uhr befuhr gestern Abend ein 30-jähriger Eschweger die B 249 von Wanfried kommend in Richtung Frieda. Noch in der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Pkw entstand.

Unfallflucht

Angezeigt wurde gestern eine Unfallflucht, die sich am Nikolaiplatz in Eschwege ereignete. Zwischen dem 10.11.24, 19:30 Uhr und dem 11.11.24, 07:15 Uhr wurde ein dort geparkter Pkw Skoda Roomster im linken Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auf Gegenfahrbahn geraten

Um 12:45 Uhr befuhr gestern Mittag ein 40-Jähriger aus Wildeck mit einem Pkw die Straße "Brodberg" in Sontra in Richtung der Kupferstraße. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam, der von 70-Jährigen aus Ludwigsau gefahren wurde. Der Pkw des 40-Jährigen musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 16:09 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 66-Jährige aus Spangenberg auf dem Parkplatz des Rossmann-Drogeriemarktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw rückwärts aus. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen nebenstehende Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell